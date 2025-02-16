В Японии стали проблемой госслужащие, по пьяни теряющие секретные документы

В Японии ночные посиделки с выпивкой дважды за последние годы приводили госслужащих к потере конфиденциальных данных. Об этом сообщает CNN.

Так, 6 февраля сотрудник таможенно-тарифного бюро министерства финансов страны после работы в течение пяти часов выпил с коллегой в городе Иокогама к югу от Токио девять стаканов пива. Когда он вышел из заведения и отправился домой, обнаружил, что его сумка с конфиденциальными сведениями о делах 187 человек пропала. В ней же находился его личный ноутбук с информацией о нем самом и коллегах. Министерство извинилось за произошедшее и пообещало при необходимости принять «жесткие меры». Пока нет данных о том, что документы и ноутбук были использованы незаконно.

Согласно материалу, в 2022 году еще один госслужащий потерял USB-флешку с персональными данными почти полумиллиона жителей города Амагасаки, когда заснул на улице после того, как напился в ресторане. На устройстве были налоговые реквизиты, названия и номера банковских счетов горожан и информация об их госвыплатах.

CNN отмечает, что Япония давно известна чрезмерной тягой к алкоголю сотрудников офисов. В 2021 году минздрав страны призвал ее «серьезной социальной проблемой».

«Эти марафонские сеансы употребления спиртного служат для поощрения деловых отношений с коллегами и клиентами, часто помогая заключать сделки и добиваться расположения на рабочем месте», — говорится в статье.

Телеканал добавляет, что употребление спиртного отражает изнурительную культуру труда в Японии, из-за которой сотрудники вынуждены работать в тяжелых условиях и без роста зарплаты. Попытки властей ослабить давление, например, при помощи четырехдневной рабочей недели для госслужащих, пока не дают результатов.

Ранее на застрявшем в Японии круизном лайнере сделали бесплатным весь алкоголь.