В Киеве произошел взрыв

Взрыв произошел в столице Украины Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В городе была объявлена воздушная тревога. Также издание публикует фото с дымом над городом.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

6 апреля российские Telegram-каналы сообщали, что Киев подвергся массированному обстрелу. В результате, как уточняется, произошли пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города.

5 апреля стало известно, что в украинской столице прозвучала серия взрывов с разницей в несколько десятков минут. О взрывах в столице Украины сообщили несколько раз — на кадрах видео в социальных сетях разрывы звучат с разной периодичностью. До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее в небе над Киевом заметили НЛО.