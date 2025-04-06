Военкоры сообщили о массированном ракетном ударе по Киеву

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В результате, как уточняется, произошли пожары в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. На месте, по данным канала, работают 128 пожарных и 27 единиц техники.

Также по данным Telegram-канала «Политика страны», три человека пострадали, двоим из них потребовалась госпитализация.

«На Оболони пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. Также произошло частичное разрушение трех последних этажей 5-этажного бизнес-центра», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в украинской столице прозвучала серия взрывов с разницей в несколько десятков минут. О взрывах в столице Украины сообщили несколько раз — на кадрах видео в социальных сетях разрывы звучат с разной периодичностью. Что именно стало целью ударов — пока неизвестно.

До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — сообщения также сопровождалась информацией о том, что в Черном море были проведены запуски ракет «Калибр».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.