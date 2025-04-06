Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киеве прозвучала серия взрывов

В Киевской области и Киеве прозвучало несколько взрывов
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киеве прозвучала серия взрывов с разницей в несколько десятков минут. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

О взрывах в столице Украины сообщили несколько раз — на кадрах видео в социальных сетях разрывы звучат с разной периодичностью. Что именно стало целью ударов — пока неизвестно.

До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — сообщения также сопровождалась информацией о том, что в Черном море были проведены запуски ракет «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Однако, в данный момент, российская сторона соблюдает действие моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами