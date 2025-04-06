В Киевской области и Киеве прозвучало несколько взрывов

В Киеве прозвучала серия взрывов с разницей в несколько десятков минут. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

О взрывах в столице Украины сообщили несколько раз — на кадрах видео в социальных сетях разрывы звучат с разной периодичностью. Что именно стало целью ударов — пока неизвестно.

До этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога — сообщения также сопровождалась информацией о том, что в Черном море были проведены запуски ракет «Калибр».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Однако, в данный момент, российская сторона соблюдает действие моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

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