В Судане с апреля более 4 тысяч человек покинули свои дома

Более 4 тысяч жителей Судана с начала апреля покинули свои дома из-за боев

В результате обострения вооруженного конфликта в суданском регионе Дарфур более 4 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома с начала апреля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По его данным, ситуацию можно охарактеризовать как стремительно ухудшающуюся гуманитарную катастрофу, вызванную непрекращающимися боевыми действиями и отсутствием безопасности.

В Северном Дарфуре, в частности, эскалация насилия в Эль-Фашере и близлежащем лагере беженцев Замзам за последнюю неделю привела к тому, что более 4 тысяч человек стали внутренне перемещенными лицами. Эти люди остро нуждаются в неотложной помощи, включая жилье, питьевую воду, продовольствие и медпомощь, отметили в управлении. Однако, по данным УКГВ, ограниченные финансовые ресурсы и логистические трудности сильно мешают оперативному реагированию на кризис.

С момента начала вооруженного конфликта в Судане в апреле 2023 года регион Эль-Фашер опустел более чем на 400 тысяч человек, ставших беженцами и вынужденными переселенцами. УКГВ призвало международное сообщество к немедленному увеличению финансирования и предоставлению необходимой логистической поддержки страдающего населения Дарфура.

На днях жители города Эль-Фашир в Судане столкнулись с катастрофическими условиями. Их положение стремительно ухудшается на фоне многомесячной осады населенного пункта.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.