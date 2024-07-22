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Не вставшим во время гимна РФ россиянам стали приходить штрафы

В Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время гимна РФ жителей

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Shutterstock

В Кабардино-Балкарии местные жители, проявившие неуважение к гимну России во время мероприятия в школе Нальчика, получили штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение мировых судов Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

«На сегодняшний день, 22 июля 2024 года, мировой судья судебного участка №1 Нальчикского судебного района КБР привлек к административной ответственности восемь человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.10 КоАП РФ», — рассказал собеседник агентства в объединенной пресс-службе судебной системы.

Размер штрафа, который обязали выплатить нарушителей, составил три тысячи рублей.

Инцидент произошел в Нальчике 29 июня, но широкую огласку он получил 6 июля. По данным канала Mash Gor, во время исполнения государственного гимна в школе №33 часть родителей затыкали уши и отказывались вставать при исполнении гимна России. Журналисты писали, что со своих мест не встали начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской Республике и многодетные матери.

Ранее Химкинский городской суд приговорил россиянина к 10 годам лишения свободы за поджог флага России.

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