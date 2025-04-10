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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

Украина возобновила паромное сообщение с Грузией с февраля 2022 года
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Reuters

Директор по коммерческой работе и логистике компании «Укржелдорога» Тимофей Мураховский рассказал, что паромное сообщение между Украиной и Грузией возобновлено впервые с февраля 2022 года. Об этом пишут «Украинские Новости».

«На следующей неделе планируется третий рейс», — сказал он.

По его словам, первые два рейса были выполнены 18 и 26 марта.

Паромное сообщение между Украиной и Грузией приостанавливалось после начала российской специальной военной операции (СВО).

До этого сообщалось, что на Украине работают над законопроектом по разделению «Украинских железных дорог» («Укрзализныци») на управляющие компании в рамках интеграции в ЕС. Одним из условий он назвал разделение «Укрзализныци» на три или четыре управляющие компании, которые будут отвечать за пассажирское направление, за инфраструктуру, за мультимодальные и грузовые перевозки. «Украинские железные дороги» являются госпредприятием. Это практически полный монополист в сфере железнодорожных перевозок на Украине.

Ранее нашли способ избавиться от километровых заторов на границе ЕС и Украины.

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