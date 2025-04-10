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В США начнут проверять соцсети иммигрантов на предмет антисемитизма

Американские власти будут искать признаки антисемитизма в соцсетях иммигрантов
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Aris Martinez/Reuters

В США анонсировали проверки аккаунтов иммигрантов в соцсетях на предмет антисемитизма. Об этом сообщает служба гражданства и иммиграции США (USCIS).

Проявление нетерпимости, физическое насилие и преследование в отношении евреев послужат причиной отмены иммиграционных преимуществ для иностранцев.

Известно, что такие проверки будут распространяться на желающих получить постоянный вид на жительство, иностранных студентов, а также иностранцев из «образовательных учреждений, связанных с антисемитской деятельностью».

«В Соединенных Штатах нет места сторонникам терроризма из других стран, и мы не обязаны принимать их или позволять им оставаться здесь»,— заявила глава пресс-службы министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.

До этого сообщалось, что в США работают над документом, который позволит останавливать финансирование городов, защищающих мигрантов.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ об искоренении «антихристианских предрассудков».

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