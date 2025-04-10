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Суд в РФ вынес приговор повару Чалому, отправившему бомбы военнослужащим

Повара Чалого осудили на 16 лет за отправку взрывных устройств полковникам ВС РФ
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Depositphotos

Российский суд приговорил повара и рэпера Вадима Чалого к 16 годам лишения свободы, признав его виновным в сотрудничестве со специальными службами Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, соответствующее наказание мужчине назначил 2-й Западный окружной военный суд. Инстанция постановила, что первые три года фигурант проведет в тюрьме и затем его переведут в колонию строгого режима. Кроме того, Чалый должен будет выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Как рассказал сам повар во время судебного заседания, он приехал в Москву на заработки. В том числе мужчина занимался музыкой и выступал в одном из местных рэп-клубов.

«Еще я ролики монтировал, сценарии писал, стихи, разносторонний человек — хотел заниматься творчеством», — добавил он.

При этом сторона защиты просила суд о снисхождении. Адвокаты заявили, что их клиент «попал под влияние профессиональных сотрудников» украинской разведки в попытке получить «легкие деньги». Кураторы связались с мужчиной через сайт объявлений и воспользовались его недальновидностью.

Из материала следует, что Чалого обвинили в трех покушениях на теракт и незаконном хранении взрывных устройств. В 2024 году он с помощью курьерской службы отправил посылки с взрывными устройствами трем полковникам Вооруженных сил РФ, оформив их в качестве «подарков от сослуживцев». Однако в тот момент получатели находились в командировках, поэтому никто из них не пострадал.

После задержания фигурант признал вину и попросил прощения у военнослужащих. Несмотря на это, сторона обвинения требовала назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы.

Ранее в Москве осудили уроженца Кривого Рога, хранившего дома взрывчатку с детонаторами натовского производства.

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