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Дети снимали танцы на кладбище в Геленджике ради лайков в соцсетях

В Геленджике две девочки устроили танцы на кладбище и снимали это на видео
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Кадр из видео/Telegram-канал «Хороший Геленджик»

Полиция Геленджика начала проверку из-за видео, снятых школьницами на городском кладбище. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Недавно дети танцевали на местном кладбище, снимая странный контент для соцсетей. Получившиеся ролики быстро распространились по родительским чатам и вызвали возмущение у взрослых.

Затем на видео обратили внимание сотрудники правоохранительных органов, они установили личности школьниц, ими отказались девочки 10 и 11 лет. С подростками и их родителями уже провели профилактическую беседу.

До этого неизвестные подожгли могилы на Червишевском кладбище в Тюмени. Родственники усопших, могилы которых пострадали от пламени, сразу обратились в полицию. Поджигателей разыскивают.

Ранее в Курской области мужчина сорвал флаг с могилы бойца СВО.

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