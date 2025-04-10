Малайзиец проехал 2 км за рулем, прежде чем понял, что его сын выпал из машины

В Малайзии отец проехал два километра за рулем автомобиля, прежде чем понял, что маленький сын выпал из машины, пишет Mothership.

Как рассказал мужчина, он ехал с сыном из одного города в другой. Во время поездки он остановил машину, чтобы ответить на звонок. При этом левое заднее окно автомобиля оставалось открытым.

После разговора отец продолжил путь, не заметив, что ребенок выпал. Лишь проехав около двух километров, он осознал, что мальчика нет в салоне.

Пока отец пытался найти сына вдоль дороги, прохожий заметил плачущего мальчика с травмами лица, стоящего на обочине. Он доставил ребенка в полицейский участок, откуда его переправили в местную клинику, а затем — в больницу для дальнейшего лечения.

Полиция начала расследование по статье 337 Уголовного кодекса Малайзии, которая касается причинения вреда из-за действий, угрожающих жизни и безопасности людей. Власти призывают водителей всегда проверять, закрыты ли окна и двери, прежде чем трогаться с места, особенно при перевозке маленьких пассажиров.

Ранее мужчина оставил свою двухлетнюю дочь на жаре, пока играл в PlayStation.