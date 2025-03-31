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Отец оставил двухлетнюю дочь на жаре, пока играл в PlayStation

Американец оставил двухлетнюю дочь в раскаленной машине, пока играл в видеоигры
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Christopher Scholtes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина играл в игры PlayStation, пока его дочь находилась в раскаленной машине, пишет Mirror.

По данным следствия, 9 июля прошлого года 37-летний Кристофер Шолтес, отец трех девочек из Аризоны, ездил по магазинам с двухлетней дочерью Паркер. Отец и дочь вернулись домой, и мужчина забрал из машины покупки, но оставил внутри ребенка.

Следующие три часа Кристофер играл в видеоигры, пока девочка находилась в салоне его внедорожника Honda Acura. В тот день температура на улице превышала 40°C, и когда мать девочки Эрика все же обнаружила ее и вызвала скорую, потерпевшая была уже без признаков жизни.

Судмедэксперт сообщил, что температура тела ребенка достигла 42,7°C. Отец утверждал, что его дочь оставалась в машине всего полчаса и что он не забрал ее, потому что не хотел будить, однако записи с камер видеонаблюдения показали, что жертва оставалась в машине гораздо дольше.

Две другие дочери пары сообщили следователям, что отец часто оставлял их в машине без присмотра, а переписка между мужем и женой показала, что это был не первый случай. Тем не менее Эрика Шолтес умоляла суд освободить ее мужа, назвав его поступок «большой ошибкой».

«Я просто хочу, чтобы девочки увидели своего отца, чтобы мне не пришлось сегодня говорить им, что им придется пережить еще одну потерю», — настаивала женщина.

Однако Кристофер не пошел на сделку о признании вины и теперь ему, вероятно, предстоит провести остаток своей жизни за решеткой.

Ранее в США мать арестовали после того, как оставила ребенка в замерзшей машине и ушла на свидание.

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