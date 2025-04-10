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Медведь ворвался в два дома и серьезно травмировал троих человек

В Японии медведь напал на троих человек
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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Японии медведь пробрался к местным жителям на участки и напал на них. Об этом сообщает Japan Times.

Инцидент произошел в префектуре Нагано. Взрослый хищник разбил окно дома и напал на двоих людей, которые были внутри. По словам 66-летней женщины, он набросился на них по очереди.

«Я была на кухне и услышала грохот. Я задалась вопросом, что это было, а затем увидела большую черную фигуру в гостиной», – рассказала пострадавшая.

Как рассказали очевидцы, после произошедшего животное убежало в соседний пустой дом, но, когда сотрудники охотничьей ассоциации приехали на место, его уже там не было.

Помимо женщины и ее 96-летнего знакомого пострадал 65-летний мужчина. Последний подвергся нападению у себя в сарае на участке до инцидента в доме.

Мужчины получили серьезные травмы, подробности об их состоянии не уточняются.

Согласно статистике, подведенной в префектуре, в период с апреля прошлого года по март текущего в сельских поселениях зафиксировали 1430 случаев появления медведей.

Ранее в Приморье медведь набросился на человека, пострадавший попал в больницу.

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