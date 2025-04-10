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«Пьяный мужичок прикурил»: мэр Невинномысска рассказал об инциденте у Вечного огня

Мэр Невинномысска Миненков рассказал о пьяном мужчине, прикурившем от Вечного огня

В Невинномысске местный житель подозревается в осквернении Вечного огня — на видео СК он подходит к памятнику и садится рядом с ним. Мэр города Михаил Миненков рассказал «Газете.Ru», что «пьяный неадекват» прикурил от мемориала, но сделал это случайно.

«Есть воспитанные люди, есть невоспитанные. Есть случаи у нас, когда цинично люди подходят к этому вопросу, оскверняют. Здесь просто шел пьяный мужик без мозгов и совершил этот поступок — прикурил и, конечно, понесет наказание. Все извинения он принес, насколько я понимаю. Пусть уже решает здесь Следственный комитет, суд. У нас в мире много людей, кто совершает непонятные какие-то поступки. Есть те люди, которые специально это все делают, вызывая к себе какой-то интерес непонятный со стороны общества, а есть, которые случайно. Этот мужичок, я так понимаю, у нас случайно все это сделал. Просто пьяный неадекват, вот и все. Здесь нет ничего личного, просто шел пьяный неадекват, так поступил», — сказал он.

10 апреля Следственный комитет по Ставропольскому краю сообщил, что в Невинномысске мужчина подозревается в осквернении обелиска «Вечная слава». По данным ведомства, в отношении 38-летнего местного жителя может быть возбуждено уголовное дело. На видео мужчина подходит к вечному огню, взбирается на постамент и садится рядом с огнем, после чего к нему подходят сотрудники в форме.

Ранее сообщалось, что дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали на 40 тысяч рублей за осквернение религиозных символов.

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