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Во Вьетнаме на россиянку напали из-за того, как она общалась с подругой на улице

Во Вьетнаме ищут мужчину, напавшего на туристку из России
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Shutterstock/FOTODOM

Во Вьетнаме россиянку госпитализировали после разговора с русскоговорящим мужчиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Нячанге. По данным Telegram-канала, пострадавшая прогуливалась с подругой по городу и громко разговаривали и смеялись.

В какой-то момент подруга зашла в магазин, туристка осталась на улице. К ней подошел неизвестный русскоговорящий мужчина, он раскритиковал манеру ее общения с подругой.

«После этого он начал избивать россиянку ногами и на ее крики, что девушек бить нельзя, отвечал ей: «Какая ты девушка?» – сообщается в публикации.

В результате пострадавшая попала в больницу, ее срочно прооперировали, стоимость вмешательства составила 100 тысяч рублей. На данный момент путешественница находится в больнице, женщина не может лежать на спине из-за крупной гематомы.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут нападавшего.

Ранее на Бали россиянка получила травму головы, пытаясь сделать селфи.

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