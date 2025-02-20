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В Новосибирской области браконьер выстрелил из ружья в женщину

Браконьер случайно пристрелил женщину, охотясь в лесу в Новосибирской области
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Depositphotos

В Новосибирской области браконьер случайно пристрелил человека, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ноябре прошлого года трое мужчин выехали на охоту в лесу под Барабинском. Им удалось добыть туши двух сибирских косуль, не имея на это разрешения.

В тот же день 29-летний браконьер, выслеживая добычу и держа наготове ружье, заметил движение в кустах и решил, что там находится дикое животное. Он как минимум дважды выстрелил в направлении зарослей и попал в женщину. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, но через непродолжительное время ее сердце остановилось.

Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям, в том числе за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Его напарники также ответят за это в суде.

Ранее в Татарстане охотник доверился тепловизору и выстрелил в браконьера.

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