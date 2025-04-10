RTVI начал работать во Франции

Русскоязычный телеканал RTVI запустился в сети телеком-провайдера FREE, который является крупнейшим во Франции. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Общее число фиксированных абонентов FREE в прошлом году составило 23 млн человек.

«Запуск RTVI в сети FREE подтверждает востребованность нашего контента среди международной русскоязычной аудитории и открывает новые возможности для роста. В условиях продолжающейся турбулентности на медиарынке ... RTVI не только сохраняет устойчивость, но и занимает лидирующие позиции», — сказал CEO группы медиакомпаний RTVI Дмитрий Сурьянинов.

Он отметил, что в начале этого года RTVI запустился в Швейцарии, а теперь укрепляет позиции во Франции. В ближайших планах расширение работы в Италии.

Сделка с FREE открывает для RTVI доступ к многомиллионной аудитории телезрителей Франции, среди которых примерно 50 тысяч русскоязычных, добавил директор глобальной дистрибуции компании Андрей Попов.

Ранее французского посла вызвали в МИД после задержания дипломата из России.