В Тюмени мужчина похитил у человека 6 млн рублей, пригрозив игрушечным пистолетом

В Тюмени мужчину задержали за ограбление с игрушечным пистолетом

Жителя Тюмени задержали за похищение шести миллионов рублей у клиента банка. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, пострадавший получил деньги в финансовом учреждении и, положив их в рюкзак, пошел к своей машине. В этот момент на него напал человек в жилете и стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего забрал рюкзак.

На месте правоохранители обнаружили этот рюкзак, несколько купюр, муляж пистолета, светоотражающий жилет и другие предметы. Помимо этого, специалисты обнаружили в отделении камеру, которую мужчина установил для наблюдения за клиентами.

«Все эти предметы направлены на экспертизу», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали. У него дома обнаружили часть похищенных денег, коробки со скрытыми камерами и другие доказательства. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводится расследование.

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