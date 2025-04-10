В Подмосковье травматолог жестоко избил пациента, который ошибся дверью

Травматолог избил пациента, который перепутал кабинеты в поликлинике. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в подмосковных Луховицах. Страдающий артрозом мужчина пришел на прием к травматологу, но тот отослал пациента к терапевту, указав, что решение этой проблемы не в его компетенции. Больного такой ответ не устроил, и между мужчинами возник конфликт, который закончился потасовкой.

Посетитель, получивший тяжелые травмы, обвинил во всем врача, а тот заявил, что действовал в пределах самообороны. Якобы мужчина первым замахнулся на него, и травматолог схватил соперника за руки, после чего он сам стукнулся об косяк. Однако пострадавший заявил, что голову ему рассек медик, пошел к другому врачу и зафиксировал побои.

Экспертиза подтвердила версию пациента, врач стал фигурантом дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Избитый им мужчина подал гражданский иск и потребовал компенсацию за причиненную физическую боль, долгое лечение и невозможность ходить на работу из-за последствий травмы. Суд оштрафовал виновника на 20 тыс. рублей и взыскал с него 50 тыс. в пользу жертвы.

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