Стоматолога уличили в съемке медсестер в раздевалке

В Лондоне суд вынес приговор 51-летнему врачу, который снимал медсестер в раздевалке. Об этом сообщает Daily Mail.

О съемке стало известно после того, как одна из работниц обратила внимание на рюкзак в углу. В сетчатом кармане она заметила смартфон. Женщина видела этот рюкзак за неделю до инцидента, с того момента его местоположение не изменилось. Осмотрев устройство, она поняла, что камера снимает. О ситуации она рассказала персоналу.

Позже выяснилось, что вещь принадлежала стоматологу по имени Амре Маглад. Оказалось, врач записывал происходящее в раздевалке, где находились три медсестры. Личность еще одной запечатленной работницы не установили.

Сначала врач пытался избежать ответственности, но позже он предоставил полиции пароль от телефона. Во время следствия мужчина был отстранен от работы.

Суд приговорил фигуранта к шести месяцам тюремного заключения. Помимо этого, его внесут в реестр сексуальных преступников, где он будет находиться в течение семи лет. Он также выплатит каждой из трех медсестер по 500 фунтов.

Ранее мужчина попался с поличным на тайной съемке соседки и ее детей.