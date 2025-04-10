В Петербурге бездомный таксист снял штаны перед детьми и получил срок 8 лет

В Петербурге таксиста осудили за то, что показался без штанов перед детьми

В Петербурге суд вынес приговор таксисту, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент, после которого мужчину задержали, произошел на Остроумовой улице. По данным издания, мужчина продемонстрировал детям половой орган. Узнав о ситуации, родители несовершеннолетних обратились в полицию.

Сам задержанный не признавал вину, но не отрицал, что в момент инцидента находился на месте инцидента.

Суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет работать с детьми еще 15 лет.

Известно, что фигурант подрабатывал таксистом и жил в арендованной машине, так как был бездомным. Он уже привлекался к ответственности за развратные действия, после которых его отправили на принудительное лечение.

Ранее в Британии мужчину осудили за тайную съемку соседских детей.