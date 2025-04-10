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Мошенники инсценировали похищение московского школьника и требовали за него выкуп 3 млн

В Москве аферисты инсценировали похищение школьника и потребовали за него 3 млн
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Прокуратура г. Москвы

В Москве мошенники инсценировали похищение школьника, в котором участвовала ничего не подозревающая пенсионерка — пожилая женщина сама стала жертвой аферистов. Очередной схемой, по которой действуют злоумышленники, поделились в пресс-службе прокуратуры столицы.

По предварительной информации, с 11-летним мальчиком связались неизвестные. Они представились специалистами Роскомнадзора и запугали ребенка, что его родители — пособники преступников. После незнакомцы убедили ребенка выполнять их указания. По их утверждению, это помогло бы избавить его родителей от заключения, а его — от определения в детский дом.

Сначала мальчика попросили осмотреть квартиру на предмет нахождения в ней ценных вещей. Когда школьник заявил, что ничего не нашел, ему сказали сесть в такси и доехать до указанного адреса, где его ждала якобы сотрудница правоохранительных органов. «Сотрудницей» оказалась московская пенсионерка, которую обманули так же, как и этого мальчика. Ей сказали провести мальчика к себе в квартиру и ждать дальнейших указаний.

В это время с родителями мальчика связались аферисты: они заявили, что ребенка похитили, и потребовали выкуп в размере трех миллионов рублей.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители быстро раскрыли преступную схему, мальчика передали родителям.

Ранее сообщалось, что школьница из Ачинска, которую считали похищенной, стала жертвой мошенников.

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