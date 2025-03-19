Дело о пропаже школьницы в Ачинске могут переквалифицировать на мошенничество

Уголовное дело о пропаже 15-летней школьницы в Ачинске может быть переквалифицировано с похищения несовершеннолетней на мошенничество. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Красноярского края.

По данным ведомства, 18 марта школьница не вернулась домой, а ее родители позже получили видеосообщение, на котором она стоит на коленях на кладбище, просит прощения у некоего «дяди Юры» по прозвищу «Комар» за то, что получила от него 300 тысяч рублей «под предлогом бронежилета». В том же видео она говорит, что за ее освобождение похитители требуют 500 тысяч рублей. Позднее Даша отправила голосовое сообщение своему отцу, в котором заявила, что она «в порядке» и попросила передать деньги похитителям.

Кроме того, отцу пропавшей пришло сообщение от неизвестного абонента с требованием перевести 500 тысяч рублей на банковский счет в качестве выкупа за дочь. Следствие установила, что девочка записала видео самостоятельно, а затем на такси добралась до гостиницы «Заря» в городе Назарово, но не заселялась в нее.

В настоящее время местонахождение девушки установлено. Она провела ночь у новых знакомых, с которыми познакомилась накануне в городе Назарово. На допросе девушка объяснила, что действовала под влиянием телефонных мошенников.

Ранее полицейский пес на пенсии отыскал в лесу пропавшего человека и спас ему жизнь.