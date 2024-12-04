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Вернувшаяся из Таиланда россиянка пыталась пронести через таможню голову крокодила

ФТС: в аэропорту Новосибирска у туристки нашли сушеную голову крокодила

В Новосибирске приехавшая из Пхукета туристка пыталась пронести в сумке высушенную голову крокодила. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, голову рептилии нашли в чемодане женщины во время досмотра в зеленом коридоре. Та рассказала, что купила необычный сувенир в одной из лавок и везла ее просто «для себя». Но о том, что такое нужно задекларировать, она не знала.

Голову у женщины изъяли. Также таможенники возбудили две административки по статьям «недекларирование товаров» и «несоблюдение запретов и ограничений». Женщине грозит штраф и, возможно, голову она назад не получит.

До этого в Дагестане инспекторы таможни нашли при проверке багажа прибывшей из-за границы россиянки ювелирные изделия и брендовые часы на 18 млн рублей. Как уточнили в ФТС, 59-летняя женщина прилетела рейсом из Дубая. В своем чемодане под одеждой она упаковала 14 люксовых часов и пять украшений. Эксперты оценили стоимость ввозимых вещей в 18 млн рублей.

Ранее пассажирку заставили раздеться и показать прокладку на досмотре в корейском аэропорту.

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