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Мужчина поселил в квартире буйвола и стал звездой соцсетей

OC: китаец живет с буйволом в квартире и покоряет соцсети
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Мужчина из Китая поселил в своей квартире буйвола и стал звездой соцсетей, пишет Oddity Central.

30-летний Чэнь из города Фошань, провинция Гуандун, обрел известность благодаря необычному питомцу – четырехмесячному теленку черного буйвола по кличке «Король демонов-быков». Бывший боксер, работающий сейчас фитнес-тренером, признается, что изначально планировал завести собаку, но в итоге остановил выбор на буйволенке.

«Он напоминает мне, что нужно усердно работать для достижения целей, но при этом не превращаться в «рабочую лошадь», — объясняет Чэнь свой нестандартный выбор.

Однако содержание крупного животного в городской квартире создало проблемы – за последние три месяца мужчину уже дважды выселяли арендодатели.

В китайских соцсетях расходятся ролики, как Чэнь ухаживает за своим питомцем: чистит его, наряжает и выгуливает на поводке. Критики предполагают, что мужчина использует буйволенка ради собственной славы, но он так не считает.

«Только настоящая привязанность может заставить человека мириться с такими неудобствами», — уверен китаец.

По словам Чэня, питомец отличается спокойным нравом и беспокоится только от голода. Главная сложность – уборка за животным, которую хозяин проводит несколько раз в день.

Ранее китаянка поменяла замки и продала 80 чужих квартир, заработав $3 млн.

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