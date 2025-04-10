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В Англии тех, кто оставит машину на парковке церкви и не зайдет внутрь, оштрафуют

В Англии оштрафуют водителей, оставивших машины на церковной парковке ради удобства
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Nigel Graver/Shutterstock/FOTODOM

В Англии тех, кто оставит машину на парковке церкви и не зайдет внутрь, будут штрафовать, пишет Daily Mail.

Католическая церковь Святого семейства в Мейдстоне установила камеры распознавания номерных знаков, чтобы ограничить использование своей парковки только прихожанами. Это решение вызвало волну возмущения среди местных жителей, которые десятилетиями беспрепятственно парковались на этой территории.

Ситуация обострилась из-за строительных работ напротив церкви, где возводятся новые жилые дома. По словам жителей, строительные фургоны заняли все доступные места на улице, вынуждая их парковаться на церковной стоянке. Родители, забирающие детей из соседней школы, а также посетители местных учреждений также традиционно использовали эту парковку.

«Это позор. Здесь всегда можно было припарковаться, но теперь нас лишают этой возможности», — говорит одна из местных жительниц, пожелавшая остаться анонимной.

Настоятель церкви Десмонд Мбидоака пояснил, что стоянка является частной собственностью и предназначена только для прихожан. По его словам, неконтролируемое использование парковки привело к ряду проблем: агрессивному поведению, мусору и созданию неудобств для церковной деятельности.

«Мы сочувствуем жителям, но вынуждены защищать интересы прихода», – заявил он.

Местные чиновники пообещали обсудить ситуацию с церковью и администрацией, чтобы найти временное решение до завершения строительства.

В церкви во время выступления детского хора случайно включили порно на большом экране.

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