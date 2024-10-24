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В Британии в церкви во время выступления детского хора случайно включили порно на большом экране, пишет Metro.

Как пишут СМИ, инцидент произошел во время выступления учеников второго класса. По словам очевидцев, дети были поражены, когда на экране вместо текста песни внезапно появился отрывок из порно.

«Дети были в недоумении и не знали, куда смотреть», — рассказывают прихожане.

В церкви рассказали, что инцидент произошел, когда ноутбук технического сотрудника случайно включил неподобающий контент. В связи с происшествием были вызваны сотрудники службы безопасности.

Представители школы принесли извинения родителям и заверили, что сбой был незамедлительно устранен. Также было добавлено, что пока церковь проводит собственное расследование, школа решила не использовать данное помещение для будущих мероприятий.

Ранее ученые выяснили, что отказ от порнографии может вызвать «ломку».