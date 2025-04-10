Астролог вступился за гадалок и экстрасенсов

Астролог сравнил запрет рекламы эзотерических услуг с действиями Израиля в Газе

Астролог Алексей Головушкин сравнил инициативу о запрете рекламы эзотерических услуг в России с действиями Израиля в секторе Газа. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Вы предлагаете ковровое бомбометание. В каком-то здании засел террорист, а вы уничтожаете весь квартал. Как Израиль в секторе Газа», — цитирует Головушкина канал.

По его мнению, соответствующий проект закона предполагает стигматизацию всех, кто занимается эзотерикой.

Ранее в Госдуме прошло обсуждение законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг. Нутрициологи, нейрографики и расстановщики попросили не включать их в список «псевдопрофессий».

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что ключевой момент в документе — «наличие или отсутствие псевдопрофессии в списке легитимных профессий», который предстоит определить.

Проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией был внесен в Госдуму 23 января. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов.

Ранее психолог объяснил, почему люди обращаются к гадалкам.