Врач рассказал о влиянии парацетамола на мужское здоровье

Специалист по гигиене питания и эпидемиологии, нутрициолог Дмитрий Баев в беседе с РИАМО прокомментировал результаты недавнего исследования, согласно которому, парацетамол оказывает негативное влияние на потенцию. По словам эксперта, препарат действительно может повлиять на мужское здоровье, но при длительном приеме.

«Речь идет не об эпизодическом приеме при простуде, а о регулярном — несколько раз в неделю в течение месяцев. В таких случаях препарат способен снижать подвижность сперматозоидов, нарушая работу митохондрий — клеточных «энергостанций», — пояснил Баев.

Кроме того, длительный прием парацетамола увеличивает выработку свободных радикалов, которые повреждают липиды, белки и ДНК сперматозоидов, добавил он.

В начале апреля издание Daily Mail со ссылкой на работу ученых из Университета Брунеля в Лондоне сообщило, что высокие дозы парацетамола могут накапливаться в организме и оказывать токсическое воздействие, которое снижает количество активных сперматозоидов у мужчин.

Снижение мужской фертильности связывают и с другим популярным обезболивающим — ибупрофеном. Исследования показывают, что он может снижать уровень тестостерона и препятствовать выработке спермы.

Ранее врач предупредила, что самолечение парацетамолом и ибупрофеном может разрушить печень и почки.