Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли опасность синдрома ранней старости

Психолог Дугенцова: ранняя старость в 30 лет грозит опасными заболеваниями
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В последнее время среди россиян участились случаи, когда уже в 30-35 лет люди чувствуют себя и ведут как пожилые – это называется синдромом ранней старости. Страдающие этим люди сталкиваются с социальной изоляцией, теряют жизненный тонус, а в будущем начинают страдать серьезными хроническими заболеваниями, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Исследования подтверждают, что субъективное восприятие возраста влияет на самооценку, стрессоустойчивость и физическое здоровье, отметила специалист. Так, люди, которые ощущают себя моложе своего календарного возраста, обладают большим запасом энергии, у них лучше настроение, выше физическая активность.

А те, кто чувствует себя «рано состарившимися», зачастую страдают от заниженной самооценки, стресса, сталкиваются с многочисленными проблемами со здоровьем.

«Это связано с хроническими заболеваниями, социальной изоляцией, негативными стереотипами старения и постоянным стрессом — что также подтверждается исследованиями, например, Stephan и коллег (2015 год)», — отметила Дугенцова.

Она подчеркнула важность активной жизни, общения, позитивного отношения к возрасту, подчеркнув, что такое отношение смягчает влияние негативных установок. При этом замкнутость, пессимизм только вредят – важно не зацикливаться на возрасте, а заботиться о здоровье и восприятии себя, заключила психолог.

Ранее врач назвала продукты, которые вызывают преждевременное старение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами