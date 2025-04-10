Россиянам раскрыли опасность синдрома ранней старости

В последнее время среди россиян участились случаи, когда уже в 30-35 лет люди чувствуют себя и ведут как пожилые – это называется синдромом ранней старости. Страдающие этим люди сталкиваются с социальной изоляцией, теряют жизненный тонус, а в будущем начинают страдать серьезными хроническими заболеваниями, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Исследования подтверждают, что субъективное восприятие возраста влияет на самооценку, стрессоустойчивость и физическое здоровье, отметила специалист. Так, люди, которые ощущают себя моложе своего календарного возраста, обладают большим запасом энергии, у них лучше настроение, выше физическая активность.

А те, кто чувствует себя «рано состарившимися», зачастую страдают от заниженной самооценки, стресса, сталкиваются с многочисленными проблемами со здоровьем.

«Это связано с хроническими заболеваниями, социальной изоляцией, негативными стереотипами старения и постоянным стрессом — что также подтверждается исследованиями, например, Stephan и коллег (2015 год)», — отметила Дугенцова.

Она подчеркнула важность активной жизни, общения, позитивного отношения к возрасту, подчеркнув, что такое отношение смягчает влияние негативных установок. При этом замкнутость, пессимизм только вредят – важно не зацикливаться на возрасте, а заботиться о здоровье и восприятии себя, заключила психолог.

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