Врач назвала продукты, которые вызывают преждевременное старение

Продукты, содержащие сахар (сладости, газированные напитки) и рафинированные углеводы (белый хлеб, рис), могут привести к преждевременному старению. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, большое количество сахара грозит образованием конечных продуктов гликирования, которые негативно влияют на свойства коллагена и эластина в коже и провоцируют морщины. Кроме того, эти вещества образуются и при готовке на высоких температурах, в частности во время жарки. Врач отметила, что старение ускоряют и искусственно созданные жиры (трансжиры), которые содержатся в выпечке, фастфуде и жареной пище.

«Все это увеличивает уровень плохого холестерина, что приводит к воспалению и повреждению клеток организма. Из-за этого стареет кожа и повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — предупредила Дианова.

До этого «Газете.Ru» сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выяснили, что неподходящая обувь может вызывать серьезные проблемы со здоровьем: от головных болей до преждевременного старения.

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