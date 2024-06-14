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Врач рассказал, можно ли купаться в море с насморком

Врач Неронов: при болезнях без температуры в море купаться можно

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Михаил Голенков/РИА Новости

Обычный насморк или ОРВИ без лихорадки и высокой температуры не являются прямым противопоказанием для купания в море. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«При наличии высокой температуры, купание в море может уже быть опасным. Такие симптомы свидетельствуют о том, что организм активно борется с инфекцией, и плавание в этом состоянии может привести к осложнениям. В этом случае рекомендуется воздержаться от плавания и обратиться к врачу», — сказал Неронов.

Он добавил, что в любом случае сопряженные с простудой симптомы могут усугубиться после купания, поэтому необходимо обращать внимание на общее состояние организма.

До этого Неронов предупреждал, что при наличии таких заболеваний, как экзема или герпес, купаться в море может быть проблематичным из-за возможности инфицирования или раздражения кожи. В таких случаях он посоветовал проконсультироваться с врачом.

При обострении хронических заболеваний, повышенной температуре или общем недомогании купаться в море не рекомендуется, отметил врач.

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