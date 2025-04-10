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Мужчина организовал своей супруге свадьбу с ее любовником

В Индии мужчина организовал своей супруге свадьбу с ее любовником
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Times of India

В Индии мужчина организовал своей жене свадьбу с ее любовником. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, 25-летний Рахул Сингх уступил свою законную жену, 23-летнюю девушку по имени Вайшнави, другому молодому человеку, Маноджу Кумару, с которым она встречалась до замужества. Свадьба Рахула и Вайшнави была организована их родственниками в 2023 году. За два года совместной жизни, по словам Рахула Сингха, ни он, ни его жена не сблизились. Совместный быт приводил к постоянным ссорам, и девушка вскоре вернулась в родительский дом. При этом ее законный муж отмечал, что его супруга была сильно эмоционально привязана к своему предыдущему партнеру.

Сингх отметил, что несколько раз уговаривал Вайшвави вернуться к нему, но его попытки оказались тщетными. Тогда мужчина принял неожиданное для всех родственников решение — он не только расторгнул официальный брак, но и организовал свадебную церемонию для Вайшнави и Маноджу.

Ранее в Индии 20-летний жених сбежал с матерью невесты за несколько дней до свадьбы.

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