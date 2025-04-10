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Россиянин попал в больницу после неудачного обрезания, проведенного в домашних условиях

Калининградец попал в больницу после неудачного домашнего обрезания
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Ajun Ally/Global Look Press via ZUMA Press

В Калининграде мужчина попал в больницу с травмами после домашнего обрезания. Об этом стало известно «Клопс».

Как сообщают источники издания, днем 8 апреля скорая помощь и полицейские прибыли к дому на Черниговской улице после того, как 37-летний местный житель сообщил, что его избили и ранили. По словам пострадавшего, ему порезали мошонку и половые органы.

Окровавленный мужчина говорил невнятно и, судя по всему, был пьян, но все же признался, что сам виноват в полученных им травмах половых органов. Он заявил, что решил сделать обрезание, узнав, что операция усиливает ощущения во время секса. В тот день пострадавший принимал гостей, которые согласились ему помочь.

Однако хозяин отметил, что сам сделал надрез, и не стал заявлять в полицию на друзей. В итоге мужчину с открытой раной мошонки и яичек госпитализировали в БСМП.

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