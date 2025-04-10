В Госдуме россиянам напомнили о праве на семейные налоговые выплаты

С 2026 года в России начнет действовать механизм налогового возврата для родителей с двумя и более детьми. Таким образом, жители смогут получить семейные налоговые выплаты, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Речь идет не просто о новой мере поддержки россиян, а о перераспределении уже уплаченных налогов на доходы физлиц, пояснил депутат. Так, признанной нуждающейся семье налоги, рассчитанные в текущем году по ставке в 13%, будут пересчитаны по ставке в 6%, а разницу вернут в виде выплаты.

Право на такие налоговые выплаты предоставляется как родителям, так и усыновителям, опекунам детей. Они должны проживать в России и иметь статус местного налогового резидента. При этом учитываются как доходы, так как и состав семьи, отметил Говырин.

«Ключевым моментом является соответствие критерию нуждаемости: среднедушевой доход за год должен быть ниже 1,5 прожиточного минимума региона, — пояснил он. — Сам расчет осуществляется по формуле: сначала считают налог по полной ставке, затем — по льготной, а разницу возвращают».

Для получения выплаты нужно подать заявление, причем делается это каждый год, так как состав семьи регулярно проверяется, как и наличие имущества. Если все условия соответствуют требованиям, то назначается соответствующая выплата, заключил парламентарий.

Напомним, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов отмечал, что речь идет о важной социальной мере поддержки россиян, однако рассчитывать на нее смогут семьи, которые наиболее нуждаются в такой помощи. Так, среднедушевой доход должен быть менее полутора прожиточных минимумов на человека в регионе проживания.

Ранее стало известно, сколько средств выделят из бюджета на семейные выплаты с 2026 года.