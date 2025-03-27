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Для россиян введут новую семейную налоговую выплату

Депутат Леонов: с 2026 года россиянам назначат семейную налоговую выплату
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Freepik.com

С 2026 года в России планируется ввести новую семейную налоговую выплату. Ее смогут получить граждане, имеющие двух и более детей, при условии, что их среднедушевой доход менее полутора прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. Об этом в беседе с телеканалом «Дума ТВ» рассказал зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат фракции «Новые люди» Олег Леонов.

Депутат подчеркнул, что речь идет о важной социальной мере поддержки россиян, однако рассчитывать на нее смогут семьи, которые наиболее нуждаются в такой помощи.

В целом же на сегодняшний день задача государства – это решение демографических вопросов и повышение рождаемости, а в этом направлении требуются другие меры, отметил Леонов.

«Надо исходить не из критериев нуждаемости, а из критериев поддержки, а если мы посмотрим более глубоко, то финансовые выплаты не имеют прямого влияния на рождаемость, — пояснил парламентарий. — Они имеют очень большое влияние на благосостояние семей, но к рождаемости они отношения не имеют».

Что касается непосредственно рождаемости, то тут требуются другие подходы – в первую очередь, это возможность россиян приобрести жилье для своих семей. Причем это не должны быть маленькие квартирки на верхних этажах – для семей с детьми важно, чтобы площадь была соответствующая, лучше если это дом с участком.

«Только тогда можно будет говорить о значительном увеличении рождаемости», — заключил депутат.

Напомним, до этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала, что с 2007 года в России 14 млн семей с детьми получили материнский семейный капитал. Также единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей, а в целом детский бюджет на три ближайших года составит почти 10 трлн рублей.

Ранее в Госдуме предложили помогать семьям с детьми гасить ипотеку.

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