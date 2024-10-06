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В России вводят дополнительные налоговые льготы для семей с детьми

На семейные выплаты с 2026 года выделят из бюджета более 100 млрд рублей

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

На семейные налоговые выплаты в России с 2026 года ежегодно планируется выделять более 100 млрд рублей, сообщаетРИА Новости со ссылкой на материалы к проекту федерального бюджета.

Согласно документу, в 2026 году на осуществление ежегодной семейной выплаты заложено свыше 101 млрд рублей, а в 2027 году эта сумма возрастет до 108 млрд рублей. Выплаты будут предоставляться работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Размер выплаты будет определяться как разница между суммой исчисленного НДФЛ за предыдущий год и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, семьям будет возвращаться разница между 13% и 6% налога по итогам года.

«Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году», — говорится в материалах к проекту бюджета.

До этого в Госдуме предложили меры по снижению негативного эффекта от роста цен на ЖКХ.

Ранее цена нефти марки Brent достигла $79 за баррель.

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