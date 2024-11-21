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Соцсети удивил способ Илона Маска есть картошку фри

Daily Mail: Илон Маск показал, как ест картошку фри, и удивил соцсети

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DonaldJTrumpJr/X (ранее Twitter)

Пользователей соцсетей удивил способ миллиардера Илона Маска есть картошку фри, пишет Daily Mail. После увиденного некоторые комментаторы назвали главу SpaceX психом.

Илон Маск стал центром внимания в социальных сетях из-за своего необычного способа употребления картофеля фри. Внимание к предпринимателю привлекла вирусная фотография, на которой он запечатлен за обедом бургерами из McDonald's в компании Роберта Кеннеди-младшего, Дональда Трампа и его сына Дона-младшего.

На снимке пользователи заметили, что Маск плеснул кетчуп в коробку с картофелем фри, а не окунул картошку в пакет с соусом. Этот нестандартный подход вызвал бурю эмоций среди интернет-пользователей, многие из которых высказали свое недовольство в социальных сетях.

«Илон, так кетчуп на картошку фри не кладут. Что с тобой не так?» — пишут зрители.

Ранее Илон Маск предложил использовать ракеты Starship вместо самолетов.

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