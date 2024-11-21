Соцсети удивил способ Илона Маска есть картошку фри

Пользователей соцсетей удивил способ миллиардера Илона Маска есть картошку фри, пишет Daily Mail. После увиденного некоторые комментаторы назвали главу SpaceX психом.

Илон Маск стал центром внимания в социальных сетях из-за своего необычного способа употребления картофеля фри. Внимание к предпринимателю привлекла вирусная фотография, на которой он запечатлен за обедом бургерами из McDonald's в компании Роберта Кеннеди-младшего, Дональда Трампа и его сына Дона-младшего.

На снимке пользователи заметили, что Маск плеснул кетчуп в коробку с картофелем фри, а не окунул картошку в пакет с соусом. Этот нестандартный подход вызвал бурю эмоций среди интернет-пользователей, многие из которых высказали свое недовольство в социальных сетях.

«Илон, так кетчуп на картошку фри не кладут. Что с тобой не так?» — пишут зрители.

Ранее Илон Маск предложил использовать ракеты Starship вместо самолетов.