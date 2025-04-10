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В Госдуме захотели запретить продавать «автогрязь», отмычки и кастеты

РБК: в Госдуме хотят запретить продавать товары для нарушения закона
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Shutterstock/Anelo

Депутат от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев подготовил законопроект о запрете продажи товаров для нарушения законодательства РФ, пишет РБК.

Как отмечается в тексте документа, для этого Кодекс РФ об административных правонарушениях хотят дополнить статьей «Продажа товаров, предназначенных для нарушения законодательства». Она будет содержать описание мер за продажу товаров, которые могут применяться только для преступлений. Эти предметы предлагают конфисковать, а правонарушителей — штрафовать (граждан — на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб., должностные лица — от 2 тыс. до 3 тыс. руб., юрлица — от 10 тыс. до 30 тыс. руб.).

В пояснительной записке уточняется, что такими товарами могли бы стать автогрязь (искусственная грязь в баллончике, имитирующая придорожную), чехлы на банки для маскировки алкоголя, отмычки или кастеты.

«Это сигнал: государство следит за тем, что продается, чтобы держать сомнительный рынок в узде», — отметил Гусев.

2 апреля Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, которые признаны нежелательными в России. Ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и тот, кто распространяет рекламу.

Ранее сообщалось, что некоторым россиянам хотят ограничить продажу товаров с кешбэком.

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