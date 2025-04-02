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В Африке участились наблюдения «живого динозавра»

Popular Mechanics: в джунглях Конго участились наблюдения «живого динозавра»
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Mary Evans Picture Library/Global Look Press

В Африке в джунглях у реки Конго участились наблюдения мокеле-мбембе — похожего на динозавра зверя, напоминающего длинношеего зауропода. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

«Наблюдения [зверя] снова растут <...> Недавние наблюдения могут быть объяснены вырубкой лесов в бассейне реки Конго, которая выманивает существ из их среды обитания и обнажает местность с пугающей скоростью», — говорится в публикации.

Директор Международного музея криптозоологии в Портленде (штат Мэн) Лорен Коулман отметила, что результатом «таинственных наблюдений» могут быть рептилии, крупные носороги или другие водные существа, которые просто незнакомы исследователям. Многие люди, которые утверждали, что видели мокеле-мбембе, особенно те, кто не живет в этом регионе, вероятно, не знакомы с флорой и фауной, подчеркнула она.

По словам доктора философии, палеозоолога Даррена Нейша, несколько сообщений о существе, похожем на версию завропода, замеченном почти полностью погруженным в воду озера, звучат так, будто это были наблюдения за мягкотелыми черепахами или крупными змеями, которые обитают в этом регионе.

26 марта сообщалось, что международная группа палеонтологов и геологов идентифицировала окаменелости, найденные более десяти лет назад в Монголии, как останки ранее неизвестного вида динозавра. Окаменелости были обнаружены в 2012 году командой Монгольской академии наук в пустыне Гоби, но долгое время оставались в хранилище. Недавний анализ показал, что найденные кости принадлежат уникальному динозавру, получившему название Duonychus tsogtbaatari. Это первый известный теризинозавр с двумя пальцами на передних конечностях — у всех ранее изученных представителей этого семейства их было три.

Ранее в Южной Африке нашли неизвестное древнее существо вдвое старше динозавров.

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