Россиянам напомнили о восьми выходных в мае

«Работа.ру»: в мае россияне отдохнут два раза по четыре дня

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в комментарии РИА Новости напомнила, что в мае россияне будут отдыхать восемь дней.

По ее словам, не работать жители страны смогут с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая.

«Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — отметила эксперт.

Она пояснила, что 2 мая будет выходным за счет переноса с 4 января, а 8 мая — за 23 февраля.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В связи с этим директор по коммуникациям сервиса путешествий «МТС Travel» Сергей Становкин советовал россиянам, которые работают пять дней в неделю, путешествовать в июле и октябре. В этих месяцах 23 рабочих дня. Также брать отпуск можно в апреле, сентябре и декабре, потому что там 22 рабочих дня. Становкин не советует отдыхать в мае, июне и ноябре, потому что в эти месяцы россиянам придется работать 18-19 дней. Эксперт пояснил, что стоимость одного рабочего дня в отпуске высчитывается по среднему коэффициенту, а зарплата распределяется между количеством рабочих дней в месяце: чем меньше их, тем дороже каждый.

Ранее эксперт рассказала, как эффективно вернуться к работе после праздников.