Юрист предупредил об ответственности за заготовку дров в лесу

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров рассказал агентству «Прайм», что для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью.

Эксперт отметил, что наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами.

По словам Жарова, заготовка валежника в лесных массивах разрешена, однако с ограничениями: допускается использование исключительно ручного инструмента (топора) или бензопилы — применение специализированной техники запрещено. Следует учитывать, что в отдельных регионах действуют дополнительные нормативные ограничения на сбор сухостоя, поэтому перед заготовкой необходимо уточнить местные правовые нормы.

Юрист предупредил, что сбор деревьев или их фрагментов, имеющих признаки искусственного сруба (следы пилы или топора), категорически запрещен. Подобные действия квалифицируются как хищение чужой собственности либо незаконная вырубка лесных насаждений, что влечет за собой серьезную ответственность — от крупных денежных взысканий до уголовного наказания в виде лишения свободы.

В ноябре 2024 года Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать.

Ранее россиянам разъяснили наказание за вырубку дров в лесу.