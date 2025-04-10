Россиянам объяснили, как распознать первые признаки диабета

Сахарный диабет — это нарушение обмена веществ, проявляющееся повышением содержания сахара в крови. Тип диабета — первый или второй — показывает, каким образом это произошло. Первый тип появляется из-за разрушения b-клеток поджелудочной железы и дефицита гормона инсулина. Второй из-за нарушения восприимчивости клеток к имеющемуся гормону инсулину и развития инсулинорезистентности, рассказала «Газете.Ru» Камиля Табеева, эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС).

«Симптомы повышения сахара в крови, к сожалению, в большинстве случаев развиваются постепенно, человек редко может заметить точное время их наступления. При этом для первого типа характерно острое начало заболевания и соответственно более выраженные симптомы, чем при втором. Однако реакции все равно остаются индивидуальными», — объяснила она.

При диабете первого типа обычно проявляются следующие симптомы: постоянное чувство жажды, частые походы в туалет, быстрая утомляемость, резкое похудение без видимых причин, ухудшение зрения — как будто изображение стало размытым. Также может наблюдаться замедленное заживление мелких повреждений кожи, усиленный аппетит и тяга к сладкому.

«При наличии нескольких симптомов необходимо пройти обследование на диабет. Однако стоит учитывать, что заболевание может до последнего не проявлять себя.

При длительном стаже диабета возникает достаточно много симптомов, которые связаны с хроническим повышением сахара крови: снижение зрения, покалывание в пальцах рук и ног, появление язвочек на ногах и другие», — отметила врач.

Сахарный диабет первого типа развивается достаточно быстро, остро. Он связан с дефицитом гормона инсулина из-за повреждения b-клеток поджелудочной железы, которая производит инсулин.

«Сахарный диабет второго типа, как правило, «подкрадывается» достаточно долго, ему предшествует преддиабет — повышение сахара крови эпизодическое или стойкое, однако не такое значительное, чтобы говорить о сахарном диабете. Это тот тип диабета, когда нарушается процесс усвоения глюкозы клетками, так как рецепторы клеточных мембран становятся нечувствительными к действию инсулина и развивается так называемая инсулинорезистентность», — подчеркнула медик.

Диагноз сахарного диабета устанавливается на основании анализов венозной крови, симптомы могут не проявлять себя или же присутствовать и побудить человека сделать дополнительные исследования. Если уровень глюкозы в крови натощак превышает 7,0 ммоль/л, либо в любое время дня или при глюкозотолерантном тесте превышает 11,1 ммоль/л — это может указывать на сахарный диабет и требует дальнейшего обследования.

Для диагностики сахарного диабета может потребоваться глюкозотолерантный тест, при котором человеку измеряют уровень глюкозы натощак, после этого дают выпить раствор с 75 граммами глюкозы и далее измеряют глюкозу в крови через 2 часа. Еще одним маркером является гликированный гемоглобин HbA1c, который показывает среднее содержание глюкозы в крови за период около трех месяцев. Норма для этого показателя HbA до 6,0 %.

«Если вас беспокоят симптомы, то нужно обязательно обратиться к врачу эндокринологу и сдать анализы крови. Можно также измерить уровень сахара в домашних условиях при помощи специального устройства глюкометра, для этого потребуется кровь из пальца. В таком случае интерпретировать результаты все равно должен врач, так как показания сахара крови из вены и пальца немного отличаются друг от друга», — резюмировала врач.

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