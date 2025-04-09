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Россиянин получил срок за попытку продажи компонентов атомных подлодок

Суд в Москве дал 4 года мужчине за попытку продажи компонентов атомных подлодок
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Shutterstock

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который хотел продать за границу компоненты, использующиеся для производства ракетных комплексов и подводных лодок в ядерном исполнении. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах подчеркивается, что мужчина разместил в интернете объявления о продаже продукции военного назначения — датчиков, которые можно использовать при создании военной техники, а также электромеханизмов, используемых в составе изделий ракетных комплексов подводных лодок, имеющих ядерное и безъядерное исполнение.

Факт продажи был выявлен сотрудниками ФСБ, они получили изделия в обмен на муляжи денежных средств, а, по легенде, товар должен был покинуть территорию России. Мужчина был задержан, ему предъявили обвинение по двум эпизодам приготовления к контрабанде оборудования через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС.

Подозреваемый признал вину и раскаялся в содеянном, говорится в публикации.

3 апреля Ленинский районный суд Курска вынес приговоры бывшему руководителю предприятия в Курской области Александру Воробьеву и экс-сотруднику Роману Сидоркину за кражу военных изделий для последующей продажи их за границу.

Ранее сообщалось, что жителя Омска отправили в колонию за сбор денег для ВСУ.

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