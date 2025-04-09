Безработный россиянин попытался украсть гантели из подъезда, но не смог их унести

В Твери мужчина пытался украсть гантели из подъезда, но не смог их унести

В Твери безработный мужчина пытался украсть из подъезда железные гантели, но не смог их унести и попался. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Советской улице. Житель сообщил о неизвестном, который складывал в пакет и пытался украсть две гантели массой по 17,5 килограмма каждая — это он увидел через установленную в подъезде камеру. После этого заставший вора мужчина через динамик предупредил его, что все видит и собирается звонить в полицию. Злоумышленник оставил гантели на полу и сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали 43-летнего подозреваемого. Им оказался безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу, фигурант признался в содеянном.

Ранее мужчину, укравшего на свадьбе конверты с деньгами со стола молодоженов, поймали полицейские.