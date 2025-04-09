Мужчину, укравшего на свадьбе конверты с деньгами со стола молодоженов, поймали полицейские

Mothership: в Сингапуре арестовали мужчину, укравшего на свадьбе конверты с деньгами

В Сингапуре арестовали мужчину, который украл на свадьбе конверты с деньгами со стола молодоженов, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, мужчина был задержан полицией Сингапура по подозрению в краже двух свадебных копилок с денежными конвертами на сумму около $37 тысяч. Сообщается, что он был одним из приглашенных гостей.

В полиции добавили, что подозреваемый, по всей видимости, заранее спланировал преступление. После кражи он сменил одежду, чтобы скрыться, однако его удалось опознать благодаря камерам видеонаблюдения и оперативному расследованию. Арест состоялся спустя два дня, а часть похищенных средств — $3000 — была изъята в качестве вещественного доказательства.

Злоумышленнику предъявили официальное обвинение в краже. В случае доказательства вины ему грозит до трех лет тюрьмы и штраф.

Традиционные «красные конверты» с деньгами — распространенный свадебный обычай в азиатских странах, и подобные кражи иногда становятся целью преступников, пользующихся оживленной атмосферой праздника.

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