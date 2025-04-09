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Угрожавшему судье после приговора Ле Пен французу вынесли приговор

Угрожавшему судье после приговора Ле Пен французу дали условный срок
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Угрожавшему судье гильотиной после приговора лидеру ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен 76-летнего француза осудили на восемь месяцев лишения свободы условно и штрафу в размере трех тысяч евро. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Пожилой мужчина опубликовал фото гильотины с бранными комментариями и комментарием о том, что именно этого заслуживает вынесшая приговор Ле Пен судья Бенедикт де Пертюи. Приговор ему был вынесен за угрозы жизни и «неуважение к суду при исполнении им своих обязанностей».

31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» виновными по делу о парламентских ассистентах.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Накануне сообщалось, что 37% французов готовы голосовать за Ле Пен на выборах президента. В публикации отмечается, что было рассмотрено четыре варианта состава кандидатов в первом туре выборов. В каждом из них лидировала Ле Пен.

Ранее Макрон указал на независимость правосудия, говоря о приговоре Марин Ле Пен.

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