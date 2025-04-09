Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала обезьяна, которая проникла в дом и попыталась похитить зеркало

Mustshare news: в Малайзии обезьяна попыталась украсть зеркало из дома и попала на видео

В Малайзии на видео попала обезьяна, которая проникла в жилой дом и попыталась похитить зеркало, пишет Mustshare News.

Необычный случай произошел в малайзийском штате Малакка. Черноногий серый лангур проник в частный дом и попытался украсть зеркало. На кадрах видно, как растерянные хозяева пытаются прогнать незваного гостя. Мужчина бросает в животное подушку, но лангур продолжает упорно тянуть зеркало к выходу. Ситуация разрешилась, когда одному из домочадцев удалось перехватить зеркало и закрыть дверь, оставив обезьяну с пустыми руками.

Хозяйка дома Ауни пояснила, что дверь ненадолго осталась приоткрытой, когда ее брат выходил к машине. Лангур, воспользовавшись моментом, сразу направился к зеркалу, словно заранее знал, что хочет унести. Инцидент длился около трех минут и сильно напугал семью, особенно ребенка — сначала они подумали, что в дом проник агрессивный макак.

Как отмечает Ауни, ее родители иногда подкармливают обезьян в саду, что могло привлечь животных. После этого случая конкретный лангур больше не появлялся, хотя его сородичи продолжают посещать территорию возле дома.

Ранее полиция Польши две недели ловила сбежавшего с фермы страуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами