Полиция Польши две недели ловила сбежавшего с фермы страуса

Сбежавший с фермы страус две недели бегал от полиции по полям в Польше

В Польше полиция две недели ловила сбежавшего с фермы страуса. Об этом сообщил портал wroclaw.pl.

Самка страуса по имени Франческа жила на ферме под Вроцлавом. Однако около двух недель назад кто-то не закрыл ворота, и страусиха убежала. Местные жители обращались в полицию, но когда стражи порядка приезжали на место, Франческа была уже в другом месте.

Вечером 29 марта дежурный офицер подразделения в Олаве получил сообщение о страусе, бегающем по полю недалеко от деревни Дрземликовице. Туда выехали два сотрудника полиции. Птица направлялась к зданиям, где она могла нанести вред кому-то или себе. Несмотря на то, что страус хромал, он двигался очень быстро. В конце концов Франческу поймали, успокоили и передали фермеру, который забрал ее домой.

По его словам, птица уже хорошо чувствует себя, но повредила ногу, вероятно, поцарапавшись о кусты ежевики. Франческа отсутствовала дома две недели, но это не рекорд.

«В окрестностях Легионово бегает сбежавший страус, которого не могли поймать уже три года», — говорит хозяин фермы Гжегож Нечай.

1 апреля сбежавшая свинья парализовала движение на автобане в Германии. Полицию вызвал водитель, который заметил метавшееся животное у ограждения, защищающего трассу от диких животных. Ему пришлось убеждать полицию, что это не первоапрельский розыгрыш.

Ранее сбежавшая обезьяна обворовывала несколько домов в Перу и попалась.