Совет городского самоуправления Вильнюса принял на заседании решение снять мемориальные доски, посвященные писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что никто из 26 депутатов не голосовал против, восемь человек воздержались. Отмечается, что на мемориальных досках присутствуют надписи как на литовском, так и на русском языках, но двуязычие считается политически недопустимым.

Комментируя это решение, депутат Гинтаутас Бабравичюс отметил, что от советского прошлого в общественном пространстве необходимо избавиться. При этом парламентарий напомнил, что «с водой можно выплеснуть и ребенка».

«Так может возникнуть соблазн ревизии и переписывания истории Вильнюса, что принесло бы больше вреда, чем пользы», — заявил Бабравичюс.

Депутат напомнил, что Столыпин окончил в Вильнюсе гимназию. Кроме того, российский деятель много лет жил в Литве, в политике зарекомендовал себя как реформатор и пал от рук революционеров-террористов. Посвященная Столыпину мемориальная доска находится на доме, где жила семья премьер-министра Российской империи.

В свою очередь Достоевского почтили мемориальной табличкой на том месте, где стояла гостиница. Здание до наших времен не сохранилось.

Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых государств бывшего СССР, которые практически полностью искоренили советские памятники. Случаи вандализма в отношении советских монументов участились после начала специальной военной операции на Украине.

В частности, Службе внешней разведки России стало известно о планах латвийских властей по массовому уничтожению военных мемориалов в преддверии празднования 9 Мая.

Ранее МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.